Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani presi di mira in queste ore | cosa sta succedendo – VIDEO

Scherzo a Tommaso Zorzi, assurdo quanto certi commenti del web: ecco cosa è successo
ho letto dello scherzo a Tommaso Zorzi: da stamattina qualche 'burlone' gli manda una pizza ogni mezz'ora, consegnata dai r…

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Essere un personaggio pubblico comporta molti onori ma altrettanti oneri e lo sa bene, che da quando è uscito dalla casa del Grande fratello vip ha visto crescere in modo esponenziale la sua popolarità. Ha fatto il pieno di follower ma anche di hater e non è chiaro a chi ...L opinionista de L Isola dei famosi caduto vittima di uno scherzo antipatico promosso da un anonimo heater. Amato influencer e gettonassimo sui social, anchedeve per fare i conti con i ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Tommaso Zorzi torna ad essere preso di mira dagli haters assieme al suo compagno Tommaso Stanziani: cos'è successo questa votla ...