Tommaso Zorzi | costretto a chiamare le forze dell’ordine

Da ieri mattina Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno subito un pessimo scherzo consistito nel far loro recapitare pizze da pagare ogni mezz'ora. I due hanno denunciato il fatto su Instagram cercando di convincere gli artefici a porre fine al gioco irrispettoso nei confronti dei rider e dello spreco alimentare. Oggi il vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha rivelato come si è conclusa la questione. Una brutta avventura

AcrossTheSpiral : Bravo Tommy, per quell’affare che hai comprato hai trovato finalmente la sua utilità! ?? #tzvip @tommaso_zorzi - PazziniValeria : RT @itsmartina97: Io non rido perché ieri hanno perseguito i miei figli quindi questa cosa mi va bene ok non ridere Tommaso Maria Zorzi, ch… - itsmartina97 : Io non rido perché ieri hanno perseguito i miei figli quindi questa cosa mi va bene ok non ridere Tommaso Maria Zor… - Lenasantoro11 : Ciao feliciotto ??risolto con la pizza, un regalo da Tommy STUPENDO ??#tzvip @tommaso_zorzi - AcrossTheSpiral : @Mariecu24843690 il video di cui si parla qui . -