Tokyo 2020 | Stano | “Spero non sia un sogno”

Massimo Stano, oro nella 20 km di marcia ai Giochi di Tokyo 2020, dedica la vittoria alla "figlia Sophie e a mia moglie Fatima, che mi supporta e mi sopporta. E ovviamente a tutto il gruppo che mi ha aiutato nel cammino verso le Olimpiadi". "Sono veramente contento ma incredulo, Spero non sia un sogno, devo ancora realizzare, non voglio andare a dormire per non svegliarmi, come ha detto Tamberi", ha detto. Stano spiega che "è stata una gara veramente dura, caldo, umido come piace a me. Ho sperato che piovesse e che uscisse il sole per alzare l'umidità perché so che in queste condizioni ..."

