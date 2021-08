Tokyo 2020 | lancio del peso maschile | podio identico a Rio 2016 | prima volta nella storia

(Di giovedì 5 agosto 2021) Cinque anni di distanza tra le due edizioni ma stessi valori. Neldelil tempo sembra essersi fermato: per la, per due edizioni consecutive dei Giochi estivi si è verificato lo stesso, con le medesime posizioni. L’americano Ryan Crouser ha dominato con il suo 23.30, confermando le gerarchie di Rioche lo avevano visto davanti al connazionale Joe Kovacs e al neozalendese Tomas Walsh. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpicisu Discovery+.A conquistare la trentaduesima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi diè Manfredi Rizza che per poco non fa un'impresa nella specialità sprint 200 metri della canoa Manfredi Rizza è arrivato secondo dietro all'ungherese Sandor Totka e ha sfiorato l'impresa di ...Cinque anni di distanza tra le due edizioni ma stessi valori. Nel lancio del peso maschile il tempo sembra essersi fermato: per la prima volta nella storia, per due edizioni consecutive dei Giochi ...Vittoria Fontana, Anna Bongiorni ,Gloria Hooper ed Irene Siragusa non riescono a conquistare l'accesso nella finale dei 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le ragazze sfiorano il passaggio alla lotta ...