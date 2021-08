Thailandia travolta da Delta | obitori pieni | corpi in container

Advertising

dalla variante Delta la Thailandia è in piena emergenza Covid, tanto che gli obitori non riescono più a contenere il numero di morti in arrivo ed hanno iniziato ad affittare container refrigerati. Nel paese le campagna vaccinale procede a rilento: solo 4 dei 70 milioni di thailandesi hanno ricevuto due dosi. Travolta dalla variante Delta la Thailandia è in piena emergenza Covid, tanto che gli obitori non riescono più a contenere il numero di morti in arrivo ed hanno iniziato ad affittare container refrigerati.