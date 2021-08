Tesmec | aumentano gli ordini | bene ricavi e utili

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 5 agosto 2021) Principali Risultati Consolidati relativi ai primi sei mesi dell’esercizio 2021 ·: 96,9 milioni di euro, in incremento rispetto ai 70,8 milioni di euro al 30 giugno 2020; · Ebitda: 13,7 milioni di euro, in crescita rispetto agli 8,2 milioni di euro al 30 giugno 2020; · Ebit: positivo per 2,9 milioni di euro, in aumento rispetto ad un risultato negativo per 1,6 milioni di euro al 30 giugno 2020; · Utile Netto: 1,0 milioni di euro, in aumento rispetto al risultato negativo per 3,9 milioni di euro al 30 giugno 2020; impatto positivo per 1,1 milioni di euro dasu cambi principalmente non realizzati; · Indebitamento Finanziario Netto: 118,5 milioni ...