Temptation Island | Davide Basolo attacca Alessandro Autera e lui replica

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dalla fine delle registrazioni di9 è passato ormai oltre un mese, ma nonostante questo si continua a parlare molto dei protagonisti dell'ultima edizione del programma di Canale 5. Molti degli ex concorrenti infatti stanno sfruttando la visibilità ottenuta grazie allo show e si stanno godendo quindi l'estate nel migliore dei modi. Tra coloro che si mostrano spesso sui social ci sono di sicuro Tommaso Eletti e. Quest'ultimo in particolare ama rendere partecipi i suoi follower realizzando Instagram Stories che lo mostrano intento a fare serata insieme ad amici e, ovviamente, alla ...

Advertising

infoitcultura : Temptation Island, Manuela frena su Luciano: “Amore? Ancora presto per dirlo” - infoitcultura : Temptation Island, parla la tentatrice Carlotta: ''Jessica ha represso Alessandro'' - infoitcultura : Temptation Island, Luciano dice basta: “Non mi interessa la tv, Manuela è oro” - infoitcultura : Temptation Island: battuta infelice per Stefano Sirena - infoitcultura : Temptation Island: Stefano attacca sui social l'ex Manuela e il tentatore Luciano -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

ComingSoon.it

L'ultima è quella che riguarda un ingresso che potrebbe far discutere: Tommaso Eletti , il toy boy dial centro delle polemiche per la sua gelosia e i tradimenti nei confronti della ...' Lui mi ha detto che vorrebbe portarmi a Napoli' , ha esordito l'ex protagonista di. E sul reale sentimento che li lega, Manuela ha ammesso che forse è troppo presto per definirlo ...Grande Fratello Vip, il cast della sesta edizione: «Tommaso Eletti tra i concorrenti...». Il volto di Temptation Island pronto a entrare nella casa più spiata d'Italia? È Davide Maggio a lanciare ...Intervistata dal settimanale "Novella 2000" Sandra Milo dichiara che parteciperebbe molto volentieri alla prossima edizione del "Grande Fratello Vip".