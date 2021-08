Spalletti carica la squadra | Ragazzi bisogna correre!

(Di giovedì 5 agosto 2021) È iniziato il primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro e tra i più attivi c'è sicuramente mister. Secondo quanto riferito dai nostri inviati in ritiro, l'allenatore azzurro ha subito messo in chiaro le cose chiedendo ai suoidi dare il massimo fin dai primi esercizi: "correre, sennó vi faccio correre intorno al campo. Quindi meglio così”. Queste le parole del tecnico nei confronti dei suoi. Segui l'allenamento live sui nostri canali social e non perdere nessun aggiornamento dal ritiro di Castel di Sangro.

