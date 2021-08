SBK Most: Delbianco to stand in for Mercado (Di giovedì 5 agosto 2021) Leandro Mercado just can't seem to catch a break this season. Just ahead of the Czech round at the Most circuit, 'Tati' has tested positive for Covid - 19 and will be unable to take part in the ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021) Leandrojust can't seem to catch a break this season. Just ahead of the Czech round at thecircuit, 'Tati' has tested positive for Covid - 19 and will be unable to take part in the ...

motoblogit : SBK Most: Mercado ha il Covid, corre Delbianco - fmimolise : SBK 2021. La prima volta di Most: La pista di Most è quella con più curve (21) nel mondiale SBK. Rea vuole conquist… - leopnd1 : @TatiMercado36 positivo al Covid-19, a Most ci sarà @aledelbianco52... L’argentino è risultato positivo prima del… - DanieleFassina : RT @P300it: SBK | Mercado positivo al Covid-19, a Most ci sarà Delbianco ? di Matteo Gaudieri ?? - P300it : SBK | Mercado positivo al Covid-19, a Most ci sarà Delbianco ? di Matteo Gaudieri ?? -