Paola, 18 anni, e un sogno: "Voglio vivere con la mia musica"

Ha 18 anni e un sogno nel cassetto: fare la cantante nella vita. Paola Sagula, giovane artista bergamasca, ha le idee ben chiare sul suo futuro. Dopo molti anni di studio del canto, Paola ha deciso di provare a fare il primo passo: ha registrato "Vita Nuova" e "Voglio Sempre Te", i suoi primi due inediti. 

Come nasce la tua passione per la musica? 

La musica mi ha sempre accompagnata e ha sempre fatto parte di me. Ricordo infatti che già da molto piccola cantavo ovunque e volevo che i miei genitori mi ascoltassero e mi dessero il loro parere. In quinta ...

