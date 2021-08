Leicester: infortunio shock per Fofana in amichevole (VIDEO) (Di giovedì 5 agosto 2021) Bruttissimo infortunio per Wesley Fofana durante un incontro amichevole tra il suo Leicester e il Villareal. Il classe 2000 francese ha subito un intervento di Nino il quale ha provocato l’appoggio della gamba in maniera innaturale. La caviglia di Fofana si è così girata paurosamente, creando immediatamente paura nei giocatori in campo. Il difensore è stato immediatamente soccorso e trasportato al di fuori del campo. Lo stop sarà di diversi mesi, con un giocatore di nemmeno 21 anni che dovrà affrontare un lungo percorso di recupero. Immagini che potrebbero urtare la sensibilità dell’utente SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) Bruttissimoper Wesleydurante un incontrotra il suoe il Villareal. Il classe 2000 francese ha subito un intervento di Nino il quale ha provocato l’appoggio della gamba in maniera innaturale. La caviglia disi è così girata paurosamente, creando immediatamente paura nei giocatori in campo. Il difensore è stato immediatamente soccorso e trasportato al di fuori del campo. Lo stop sarà di diversi mesi, con un giocatore di nemmeno 21 anni che dovrà affrontare un lungo percorso di recupero. Immagini che potrebbero urtare la sensibilità dell’utente SportFace.

sportface2016 : VIDEO - Bruttissimo infortunio per Wesley #Fofana Immagini che potrebbero urtare la sensibilità dell'utente - _CalcioItaliano : RT @bruttapas: Fallo criminale di tal Nino del Villareal su #Fofana del Leicester in una banale amichevole. Si parla di infortunio grave - glooit : Infortunio shock per Wesley Fofana: fallo terribile durante l’amichevole del Leicester leggi su Gloo… - SEMPREFMILAN : RT @bennygiardina: Fofana del Leicester ha subito un infortunio terrificante in amichevole contro il Villarreal. Meno fate circolare il vid… - Darteg3 : RT @bennygiardina: Fofana del Leicester ha subito un infortunio terrificante in amichevole contro il Villarreal. Meno fate circolare il vid… -