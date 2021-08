La stagione 2 di Omicidio a Easttown secondo Kate Winslet (Di giovedì 5 agosto 2021) I sette episodi di Omicidio a Easttown, crime Hbo che da noi è stato recentemente trasmesso su Sky e Now, hanno conquistato gli spettatori: merito della trama avvincente e dell’interpretazione straordinaria di Kate Winslet. Sebbene la storia sia conclusa, c’è chi vorrebbe una seconda stagione per vedere ancora all’opera Mare Sheehan. A giugno il boss delle produzioni Hbo Casey Bloys ha dichiarato che non c’è in programma un ulteriore ciclo di puntate; però, più di recente, la stessa protagonista ha detto che il creatore della serie Brad Ingelsby ha “idee molto belle” su come continuare la ... Leggi su wired (Di giovedì 5 agosto 2021) I sette episodi di, crime Hbo che da noi è stato recentemente trasmesso su Sky e Now, hanno conquistato gli spettatori: merito della trama avvincente e dell’interpretazione straordinaria di. Sebbene la storia sia conclusa, c’è chi vorrebbe una secondaper vedere ancora all’opera Mare Sheehan. A giugno il boss delle produzioni Hbo Casey Bloys ha dichiarato che non c’è in programma un ulteriore ciclo di puntate; però, più di recente, la stessa protagonista ha detto che il creatore della serie Brad Ingelsby ha “idee molto belle” su come continuare la ...

Advertising

walterwhiteITA : La stagione 2 di Omicidio a Easttown secondo Kate Winslet - AndreaBed3schi : RT @badtasteit: #OmicidioAEasttown, #KateWinslet: 'Il creatore ha delle idee fantastiche per una seconda stagione' - badtasteit : #OmicidioAEasttown, #KateWinslet: 'Il creatore ha delle idee fantastiche per una seconda stagione' - KarloLanna : RT @ilgiornale: Fatti di cronaca vera e tante critiche. In tv torna Guilt, la serie tv che è ispirata vagamente alla vicenda di Amanda Knox… - stopridingmyD : Mi ha appena chiesto se voglio mangiare un cornetto alla crema. Se per favore qualcuno manda subito i carabinieri… -