La Russa | ' A Berlusconi abbiamo detto che in coalizione ci piace stare tra amici'

(Di giovedì 5 agosto 2021) Le liti a destra non mancano: Salvini è pronto ad inglobare Forza Italia, ma il vero contrasto con Fratelli d'Italia era cominciato qualche settimana fa dopo l'elezione in Parlamento di Simona Agnes, ...

Advertising

marcoregni : RT @Tommasolabate: Il gustosissimo racconto di Ignazio La Russa, inedito Virgilio tra le meraviglie di Villa Certosa. Dal @Corriere http… - globalistIT : - Italia_Notizie : La Russa: «Io a pranzo da Berlusconi a Villa Certosa, tra la collezione di farfalle e la guida stile Formula 1» - Namast70961553 : RT @ilvocio: La Meloni e La Russa ospiti a Villa Certosa. Dalle cene eleganti alle cene dei mercati generali è un attimo. Lucillola @Lucil… - dariodangelo91 : Ignazio La Russa descrive un Silvio #Berlusconi a dir poco scatenato a Villa Certosa. -

Ultime Notizie dalla rete : Russa Berlusconi

... racconta i dettagli della giornata trascorsa insieme a Giorgia Meloni a Villa Certosa, residenza estiva di Silvioin Sardegna. outstream Laspiega: "a noi piace stare in una ...Che Silviofosse un eccentrico si sapeva, ma che colleziona pure farfalle è una novità. A raccontarlo è Ignazio La, braccio destro di Giorgia Meloni . Con le il senatore di Fratelli d'Italia si ...Le liti a destra non mancano: Salvini è pronto ad inglobare Forza Italia, ma il vero contrasto con Fratelli d’Italia era cominciato qualche settimana fa dopo l’elezione in Parlamento di Simona Agnes, ...Il vertice a tre tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Ignazio La Russa ha portato Forza Italia e Fratelli d'Italia a superare le incomprensioni e a ritrovare quel clima di unità e collaborazione ch ...