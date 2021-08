La marcia d'oro di Massimo Stano (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - Per Massimo Stano una marcia nell'oro. Cavalcata trionfale per il marciatore azzurro sulle strade di Sapporo nella 20 chilometri di marcia delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stano, 29 anni di Palo del Colle, è stato autore di una gara spettacolare, condotta all'attacco e senza timori per i due giapponesi suoi compagni di fuga. Stano, che nel finale di gara ha ricevuto una ammonizione per sospensione, ha vinto in 1 ora 21'05 davanti ai giapponesi Koki Ikeda (1h21'14) e Toshikazu Yamanishi (1h21'28) L'azzurro è il sesto campione olimpico italiano della storia nella ... Leggi su agi (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - Perunanell'oro. Cavalcata trionfale per iltore azzurro sulle strade di Sapporo nella 20 chilometri didelle Olimpiadi di Tokyo 2020., 29 anni di Palo del Colle, è stato autore di una gara spettacolare, condotta all'attacco e senza timori per i due giapponesi suoi compagni di fuga., che nel finale di gara ha ricevuto una ammonizione per sospensione, ha vinto in 1 ora 21'05 davanti ai giapponesi Koki Ikeda (1h21'14) e Toshikazu Yamanishi (1h21'28) L'azzurro è il sesto campione olimpico italiano della storia nella ...

