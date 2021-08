L’11 settembre 2001 | quale impatto nella storia?

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 5 agosto 2021) A quasi vent’anni dal tragico attacco alle Torri Gemelle del, come alla fine di ogni bilancio, ciò che contano sono i risultati. Ma cosa significò quell’evento per la? In poche settimane, il mondo intero fece un passo indietro. Di dimensioni epocali. Difatti il periodo di calma e prosperità della fine del Novecento, dopo