Immissioni in ruolo e Supplenze 2021 2022 | domande dal 10 al 21 agosto Le ultime novità BOZZA

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dal 10 al 21leonline per gli incarichi a tempo determinato finalizzati alla immissione indalla I fascia delle GPS (Decreto sostegni bis) e per leal 31/8 e 30/6 (GAE e GPS). Entro la data del 13la pubblicazione delle disponibilità. Si possono scegliere fino a 150 preferenze. E' quanto emerso dall'incontro svolto oggi fra sindacati e amministrazione in cui è stata illustrata ladelle circolare annuale delle. L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Immissioni ruolo

Orizzonte Scuola

Unica fase perda I fascia GPS e supplenze annuali Terminata la fase delleinda GAE E GMR, gli Uffici Territoriali procederanno al conferimento delle supplenze annuali , ...Nell'arco di 10 - 12 giorn i si andrà ad esaurire l'ultima fase del piano straordinario dellein. Un piano che riguarda fondamentalmente chi è iscritto in prima fascia ed ha tre anni di servizio". Lo ricorda Marcello Pacifico , Presidente del sindacato Anief, ribadendo che "...Nell'arco di 10-12 giorni si andrà ad esaurire l'ultima fase del piano straordinario delle immissioni in ruolo. Un piano che riguarda fondamentalmente chi è iscritto in prima fascia ed ha tre anni di.Edilizia scolastica, pubblicati i risultati dell’Avviso da 700 milioni per asili nido e scuole dell’infanzia. Sono 453 i progetti ammessi al finanziamento nell’ambito dellAv ...