Il futuro appartiene ai curiosi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 5 agosto 2021) Coraggio, contaminazioni,tà e innovazione, per una visione che supera i confini del ‘possibile’. Non è una ricetta perfetta, ma ingredienti che, se combinati, possono fare la differenza per le imprese e per il Paese, e costruire ildelle nuove generazioni. Non solo, devono essere gli elementi essenziali per gli imprenditori di oggi perché quelli di domani, i giovani, li hanno già nel loro DNA. Ho voluto che questi fossero anche gli elementi alla base della strategia e della visione di OTB in un’ottica di continuo cambiamento, supportato da un’attenzione alla tecnologia e al digitale a cui oggi non possiamo rinunciare. Le imprese che ...