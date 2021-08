I numeri in chiaro, Pregliasco: «Aspettiamoci un picco di contagi a Ferragosto. Il sistema dei colori per le Regioni serve ancora» – L’intervista (Di giovedì 5 agosto 2021) «Possiamo ipotizzare un picco di casi di Coronavirus a Ferragosto in alcune Regioni, dove è probabile che avvenga quello che è successo in Inghilterra dopo l’allentamento delle misure restrittive», dice a Open il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco. «Ce la stiamo giocando meglio di altri Paesi perché siamo stati più attenti rispetto a Francia, Spagna, Grecia e Portogallo che hanno osato di più per favorire il turismo, ma che ora contano molti casi». Per Pregliasco dobbiamo comunque aspettarci un ulteriore incremento dei nuovi contagi anche in Italia, dove oggi 5 ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) «Possiamo ipotizzare undi casi di Coronavirus ain alcune, dove è probabile che avvenga quello che è successo in Inghilterra dopo l’allentamento delle misure restrittive», dice a Open il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio. «Ce la stiamo giocando meglio di altri Paesi perché siamo stati più attenti rispetto a Francia, Spagna, Grecia e Portogallo che hanno osato di più per favorire il turismo, ma che ora contano molti casi». Perdobbiamo comunque aspettarci un ulteriore incremento dei nuovianche in Italia, dove oggi 5 ...

