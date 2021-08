Green Pass obbligatorio per i genitori degli studenti: la nuova ipotesi che fa discutere (Di giovedì 5 agosto 2021) In vista del Green Pass Day, fissato per domani, oggi il Consiglio dei Ministri ha ancora diversi punti da discutere su quello che sarà il nuovo Decreto in vigore da domani 6 agosto 2021. La Cabina di Regia si riunirà proprio per decidere su alcuni punti irrisoti del decreto legge. Parliamo dell’uso del Green Pass sui mezzi di trasporto, a lavoro e negli ambienti scolastici. Cerchiamo di far chiarezza sul mondo della scuola: per chi sarà obbligatorio il certificato? E’ vero che i genitori degli studenti saranno tenuti ad avere il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 agosto 2021) In vista delDay, fissato per domani, oggi il Consiglio dei Ministri ha ancora diversi punti dasu quello che sarà il nuovo Decreto in vigore da domani 6 agosto 2021. La Cabina di Regia si riunirà proprio per decidere su alcuni punti irrisoti del decreto legge. Parliamo dell’uso delsui mezzi di trasporto, a lavoro e negli ambienti scolastici. Cerchiamo di far chiarezza sul mondo della scuola: per chi saràil certificato? E’ vero che isaranno tenuti ad avere il ...

