Foggia | esplode autocisterna contenente gpl | ferito il conducente

(Di giovedì 5 agosto 2021) Intorno alle 14.30 in seguito a un incidente stradale sulla SS 655Candela, direzione, tra un autocarro e unda 40.000 litri di Gpl, quest'ultima si è incendiata ed è poi ...

Intorno alle 14.30 in seguito a un incidente stradale sulla SS 655Candela, direzione, tra un autocarro e un autocisterna da 40.000 litri di Gpl, quest'ultima si è incendiata ed è poi esplosa. Fortuntatamente una squadra dei vigili del fuoco impegnata a spegnere l'incendio di ...Rimasto ferito il conducente dell'autocarro che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di. Provvidenziale la presenza sul posto della squadra dei vigili del fuoco impegnata a spegnere ...Terrore sulla statale 655 tra Foggia e Candela a causa dell'espolsione di un'autocisterna che trasportava 40 mila litri di Gpl. Una persona è rimasta gravemente ferita, mentre le auto e i camion hanno ...Roma, 5 ago. (askanews) - Intorno alle 14.30 in seguito a un incidente stradale sulla SS 655 Foggia Candela, direzione Foggia, tra un autocarro e ...