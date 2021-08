Finale piattaforma femminile | la favola di Quan Hongchan

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ieri 4 Agosto si sono svolti i preliminari10 metri e oggi 5 Agosto si è svolta la semie la. La tuffatrice Cineseha vinto la medaglia d’Oro con una prestazione da scrivere sui manuali di questa disciplina. Una bambina di 14 anni diventa la regina dellama non sembra affatto che questo la tocchi. Infatti la famiglia e in particolare la mamma è il bene più prezioso per l’atleta. Trampolino 3 metri maschile: la Cina è dominante: cosa è successo nei ...

Advertising

_crystalised7 : Ho appena recuperato la finale dei tuffi da piattaforma di 10 m donne, l’oro è stato vinto da Quan Hongchan, 14 ann… - lessismoreeee : Domani finale piattaforma 10m - Destradipopolo : LA FAVOLA DI #QuanHongchan: VA ALLE #Olimpiadi PER PAGARE LE CURE ALLA MAMMA E VINCE L’ORO A 14 ANNI LA GIOVANISSI… - Digital4_biz : La piattaforma ConvyAI di Eudata digitalizza la relazione col cliente finale su tutti i touchpoint e la gestisce in… - Handwriting01 : RT @vitasportivait: #Tokyo2020 | #Diving Sarah Di Maria ???? sfiora l'accesso in finale dalla piattaforma 10 m. L'azzurra chiude la sua prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Finale piattaforma

Rai Sport

... si comincia! Risultati Volley e Beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020: Francia inper l'oro! ... inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest'ultimasarà visibile ...Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso laSky Go. Il servizio è incluso nell'abbonamento e per usufruirne basterà scaricare l'app su smartphone e tablet e ...La televisione in streaming gratis IMDb TV sostenuta dalla pubblicità è ora una app dedicata in USA ma potrebbe arrivare anche in Europa ...Quan Hongchan, è la nuova campionessa olimpica di tuffi nella piattaforma dai 10 metri. La sua vittoria per salvare la madre malata ...