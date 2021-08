Dire bugie ai cani è inutile: sanno se stiamo mentendo (Di giovedì 5 agosto 2021) Mai Dire bugie a un cane: sarebbe inutile. Abbiamo sempre saputo che i nostri amici a quattro zampe hanno una specie di sesto senso, dato che sanno sempre fiutare cosa e come fare, e ora lo ricorda anche la scienza. L'ultima novità è uno studio dell'Università di Vienna appena pubblicato su Proceedings of the Royal Society, che ha indagato la teoria della mente - in particolare il modo in cui il loro comportamento può essere influenzato dal contesto - spiegando che Dire bugie ai cani è controproducente perché non si fidano «sulla parola» di una persona che non ritengono ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 5 agosto 2021) Maia un cane: sarebbe. Abbiamo sempre saputo che i nostri amici a quattro zampe hanno una specie di sesto senso, dato chesempre fiutare cosa e come fare, e ora lo ricorda anche la scienza. L'ultima novità è uno studio dell'Università di Vienna appena pubblicato su Proceedings of the Royal Society, che ha indagato la teoria della mente - in particolare il modo in cui il loro comportamento può essere influenzato dal contesto - spiegando cheaiè controproducente perché non si fidano «sulla parola» di una persona che non ritengono ...

