Covid, Galli: “Varianti più contagiose di Delta? Rischio c’è” (Di giovedì 5 agosto 2021) “In linea teorica c’è sempre la possibilità che emerga un’altra variante con una capacità di diffusione ancora maggiore della Delta. Dobbiamo tenere sempre presente che questo virus muta e continua a circolare. Su questo non dobbiamo accettare cadute di attenzione. La soluzione è vaccinare”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Massimo Galli, docente di Malattie Infettive all’Università Statale e primario al Sacco di Milano, commentando l’allarme dell’immunologo Anthony Fauci, consigliere medico capo del presidente Usa Joe Biden, sul Rischio “reale di una nuova variante del virus Sars -Cov 2” peggiore della Delta, se l’elevata ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 agosto 2021) “In linea teorica c’è sempre la possibilità che emerga un’altra variante con una capacità di diffusione ancora maggiore della. Dobbiamo tenere sempre presente che questo virus muta e continua a circolare. Su questo non dobbiamo accettare cadute di attenzione. La soluzione è vaccinare”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Massimo, docente di Malattie Infettive all’Università Statale e primario al Sacco di Milano, commentando l’allarme dell’immunologo Anthony Fauci, consigliere medico capo del presidente Usa Joe Biden, sul“reale di una nuova variante del virus Sars -Cov 2” peggiore della, se l’elevata ...

