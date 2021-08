Corteo contro il green pass del 31 luglio | dieci denunce

(Di giovedì 5 agosto 2021) Anche per la seconda manifestazioneil, andata in scena sabato 312021, sono in arrivo provvedimenti. Al termine della manifestazione del 24erano tre le persone ...

Come si ricorderà, uno aveva scagliato pietrela sede del quotidiano Il Secolo XIX , mentre altri due avevano materialmente assunto il ruolo di promotori del, mai preavvisato, come ...Tre erano stati denunciati poco dopo la manifestazione del 24: uno aveva scagliato pietrela sede del Secolo XIX e due erano stati individuati come i promotori delnon autorizzato. Ora, ...GENOVA - Al termine della manifestazione del 24 luglio scorso erano tre le persone segnalate all’autorità giudiziaria per i reati commessi nel corso della protesta contro la decisione del Governo di a ...Domani è il giorno dell'obbligo di esibire il green pass per chi vuole mangiare o bere in un locale al chiuso. Le associazioni di categoria sono particolarmente preoccupate. Massimo Di Porzio, preside ...