Condizioni igieniche pessime, urla e schiamazzi: chiuso locale 'recidivo' all'Aurelio (Di giovedì 5 agosto 2021) Lo avevano controllato più volte e ogni volta gli agenti di Polizia avevano riscontrato diverse violazioni: dalla clientela del bar che disturbava il vicinato con urla e schiamazzi alle norme igienico sanitarie non rispettate, dai precedenti di polizia di alcuni clienti alla vendita d'asporto oltre l'orario consentito. E' proprio per questi motivi, considerando che l'attività del locale in zona Aurelio, costituisce un pregiudizio per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, che i poliziotti hanno pensato bene di chiuderlo per 7 giorni. Aurelio: locale chiuso per 7 giorni Dopo la segnalazione ...

