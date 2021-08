Chievo, anche il Consiglio di Stato dice no all’iscrizione (Di giovedì 5 agosto 2021) La favola del Chievo è ufficialmente finita. anche il Consiglio di Stato ha detto no all’iscrizione dei veneti in Serie B. L’ultima, piccola, speranza di avere ancora un futuro si è dissolta nel primo pomeriggio di oggi. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto il ricorso del Chievo Verona contro la sentenza del Tar di lunedì 2 agosto che aveva confermato la decisione della Federcalcio prima e del Collegio di garanzia del Coni poi di escludere il club gialloblù dalla Serie B per mancati versamenti Iva. Il club ripartirà con ogni probabilità dalla Serie ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) La favola delè ufficialmente finita.ildiha detto nodei veneti in Serie B. L’ultima, piccola, speranza di avere ancora un futuro si è dissolta nel primo pomeriggio di oggi. Ildiha infatti respinto il ricorso delVerona contro la sentenza del Tar di lunedì 2 agosto che aveva confermato la decisione della Federcalcio prima e del Collegio di garanzia del Coni poi di escludere il club gialloblù dalla Serie B per mancati versamenti Iva. Il club ripartirà con ogni probabilità dalla Serie ...

