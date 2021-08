Can Yaman e Luca Argentero, scintille sul set di Sandokan: “Riprese interrotte” (Di giovedì 5 agosto 2021) Problemi in vista per il remake di Sandokan. Le Riprese della serie tv che vedrà Can Yaman come attore protagonista, infatti, sembra siano state momentaneamente interrotte, o forse addirittura mai iniziate. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, ci sarebbero stati alcuni ‘malumori’ che avrebbero reso impossibile lavorare tranquillamente sul set. Al fianco di Can Yaman, che interpreterà … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 5 agosto 2021) Problemi in vista per il remake di. Ledella serie tv che vedrà Cancome attore protagonista, infatti, sembra siano state momentaneamente, o forse addirittura mai iniziate. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, ci sarebbero stati alcuni ‘malumori’ che avrebbero reso impossibile lavorare tranquillamente sul set. Al fianco di Can, che interpreterà … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Can Yaman in vacanza: dov’è Diletta Leotta? - infoitcultura : Diletta Leotta e Can Yaman: addio definitivo. Beccata da Chi tutta sola in aeroporto. Il video - infoitcultura : Diletta Leotta, dimentica Can Yaman e dà annuncio ai fan: “L’ho fatto” (FOTO) - infoitcultura : Can Yaman, progetto Sandokan a rischio: arriva il commento di Kabir Bedi - infoitcultura : Sandokan: gli ultimi rumors sulla serie con protagonista Can Yaman -