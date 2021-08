Banca Ifis, Geertman: “Risultati incoraggianti. Confermano solidità modello di business” (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – Banca Ifis ha chiuso il secondo trimestre con Risultati “incoraggianti”: un utile netto d 28 milioni (48,3 milioni nel primo semestre) e ricavi netti per 155 milioni, il livello più alto degli ultimi cinque trimestri e significativamente al di sopra delle previsioni di budget. Escluse le PPA (151 milioni) si registrano ricavi netti record per 151 milioni, che Confermano la capacità della Banca di generare ricavi sostenibili e la solidità del modello di business. I Risultati sono stati così commentati ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) –ha chiuso il secondo trimestre con”: un utile netto d 28 milioni (48,3 milioni nel primo semestre) e ricavi netti per 155 milioni, il livello più alto degli ultimi cinque trimestri e significativamente al di sopra delle previsioni di budget. Escluse le PPA (151 milioni) si registrano ricavi netti record per 151 milioni, chela capacità delladi generare ricavi sostenibili e ladeldi. Isono stati così commentati ...

