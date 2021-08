Ballack, incidente mortale per il figlio Emilio. Aveva solo 18 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) Tragedia che colpisce in modo inaspettato la famiglia Ballack, il giovane era in vacanza in Portogallo a Tróia. Fatale un incidente con il quad L’appena diciottenne Emilio Ballack, figlio dell’ex campione tedesco Micheal, è venuto a mancare prematuramente a causa di un incidente mortale sui quad. La tragedia è avvenuta sulla penisola di Tróia, in Portogallo, una delle località più frequentate dai turisti nel territorio lusitano. Proprio lì la famiglia Ballack ha Aveva deciso di passare insieme le proprie vacanze, nella tenuta che papà ... Leggi su zon (Di giovedì 5 agosto 2021) Tragedia che colpisce in modo inaspettato la famiglia, il giovane era in vacanza in Portogallo a Tróia. Fatale uncon il quad L’appena diciottennedell’ex campione tedesco Micheal, è venuto a mancare prematuramente a causa di unsui quad. La tragedia è avvenuta sulla penisola di Tróia, in Portogallo, una delle località più frequentate dai turisti nel territorio lusitano. Proprio lì la famigliahadeciso di passare insieme le proprie vacanze, nella tenuta che papà ...

