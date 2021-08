Addio Valentino Rossi | i fan sono disperati | È tutto finito

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 5 agosto 2021)annuncia il suo ritiro: è stato un grande viaggio. Dopo 26 stagioni in MotoGP, volge al termine la lunga e fantastica carriera di, uno dei simboli dello sport italiano.ha ufficializzato il suo ritiro in una conferenza stampa in Austria, dove la MotoGP torna nel weekend.ha 42 anni e ha vinto 9 titoli mondiali, il primo nel 1997. Il 'Dottore' è uno dei simboli dello sport italiano e il suo annuncio crea ovviamente grande dispiacere, così è quando ogni grande campione di questo sport decide lasciare l'attività. Queste le parole con cui ...