Advertising

CorriereQ : Videogiochi “a impatto sociale”, la startup Gamindo chiude un round da 450mila euro - UniversoSocialM : Videogiochi “a impatto sociale”, la startup Gamindo chiude un round da 450mila euro - IzzoEdo : RT @LaStampa: Videogiochi “a impatto sociale”, la startup Gamindo chiude un round da 450mila euro - LaStampa : Videogiochi “a impatto sociale”, la startup Gamindo chiude un round da 450mila euro - StraNotizie : Videogiochi “a impatto sociale”, la startup Gamindo chiude un round da 450mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi impatto

La Repubblica

...e die smartphone nel tempo libero, specie durante il lockdown. Gli occhi non sono allenati a guardare lontano Proprio la riduzione del tempo trascorso all'aria aperta ha avuto un...Malgrado il fortedella pandemia alcuni comparti culturali e creativi tengono e, anzi, crescono. In particolare, le attività die software, pur registrando una leggera riduzione ...Un articolo apparso su un media statale crea scompiglio nelle società che operano nel settore del gaming online.Ai Giochi di Tokyo i nuovi modelli di scarpe da atletica che restituiscono energia di rimbalzo all'atleta hanno creato polemiche. Qualcuno grida al doping tecnologico. Nella vita di tutti i giorni per ...