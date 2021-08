Variante Lambda resistente al vaccino? Lo studio giapponese che preoccupa gli esperti (Di mercoledì 4 agosto 2021) Variante Lambda resistente al vaccino, un nuovo studio che arriva dal Giappone preoccupa gli esperti. Al momento tale mutazione del Covid è molto diffusa in America del sud. E’ presente, tra gli altri, in Argentina, Cile, in Ecuador e Perù. Ebbene, secondo i ricercatori la Variante dovrebbe essere classificata come “preoccupante” e non solo di “interesse” come riportato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Variante Lambda resistente al vaccino: cosa dice lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 agosto 2021)al, un nuovoche arriva dal Giapponegli. Al momento tale mutazione del Covid è molto diffusa in America del sud. E’ presente, tra gli altri, in Argentina, Cile, in Ecuador e Perù. Ebbene, secondo i ricercatori ladovrebbe essere classificata come “nte” e non solo di “interesse” come riportato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.al: cosa dice lo ...

Advertising

fanpage : Il vaccino non coprirebbe la variante Lambda A sostenerlo è uno studio giapponese - CorriereCitta : Variante Lambda resistente al vaccino? Lo studio giapponese che preoccupa gli esperti - danielegenito : RT @massimofantini4: Variante in grado di eludere e resistere alle difese immunitarie generate dai vaccini (vedi variante lambda) e quindi… - glaurung62 : @radiosilvana @fratotolo2 E ancora non ha visto la variante Lambda. - massimofantini4 : Variante in grado di eludere e resistere alle difese immunitarie generate dai vaccini (vedi variante lambda) e quin… -