Tokyo 2020 | derubato Lorenzo Zazzeri | argento nel nuoto | “Ridatemi i ricordi”

(Di mercoledì 4 agosto 2021), medaglia d’per la 4×100 stile libero, vienedopo il rientro a Firenze per salutare i compagni. Una sorpresa spiacevole pernel giorno che doveva essere il più felice della sua vita. Il nuotatore viene infattidei suoi “olimpici”, custoditi nel borsone nella sua macchina, lasciata per andare salutare i suoi amici ala piscina Bellariva. “Sono disponibile anche a pagare un riscatto, mai miei”, ...

Advertising

Eurosport_IT : Superiamo il numero di medaglie conquistate a Londra 2012 e a Rio 2016: a Tokyo 2020 siamo a quota 29! ???????? ????????????… - Eurosport_IT : SEI BELLISSIMA! ?????? Questo è il coronamento di una straordinaria carriera: goditela tutta, Vanessa! ???????? Rivivi… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 CICLISMO SU PISTA, INSEGUIMENTO M: RECORD DEL MONDO PER L'ITALIA CRONO DI 3:42:307: AZZURRI IN… - sportface2016 : #Swimming #GiochiOlimpici #Tokyo2020, Rachele Bruni dopo la 10km di #nuoto di fondo: 'Provo rabbia, ho accusato l… - zazoomblog : Tokyo 2020 pallanuoto maschile. Ungheria-Croazia oggi in tv: orario e diretta streaming - #Tokyo #pallanuoto… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La Stampa

La vela azzurra vince a: Ruggero Tita e Caterina Banti si impongono nella classe Nacra 17 e portano a casa la quinta medaglia d'oro per il team. Vanessa Ferrari nel corpo libero, all'età ...... Kent Farrington e Laura Kraut - Jessica Rae Springsteen prenderà parte con gli altri membri, come lei, del team statunitense del salto a ostacoli presente alle Olimpiadi dialla prova di ...Lorenzo Zazzeri, medaglia d'argento a Tokyo per la 4x100 stile libero, viene derubato dopo il rientro a Firenze per salutare i compagni.Tokyo, 4 ago. L'azzurra Rachele Bruni chiude solo al 14esimo posto la 10 km di nuoto di fondo femminile ai Giochi di Tokyo 2020. La brasiliana Ana Marcela Cunha ...