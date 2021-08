TECLAST F15S | notebook in offerta con questo CODICE SCONTO -70€ | Punto Informatico

Advertising

puntotweet : TECLAST F15S: notebook in offerta con questo CODICE SCONTO (-70€) - UPrezzo : ???? ATTENZIONE PREZZO RIDOTTO ???? Prima Costava: €339.99 Ora Costa: €288.99 #scontiamazon #unocchioalprezzo ???? -

Ultime Notizie dalla rete : TECLAST F15S

Punto Informatico

Ilsi trova in offerta su Amazon a 259 , per accedere allo sconto completo occorre selezionare la casella relativa al coupon da 30 euro e procedere all'acquisto, al momento del pagamento va ...Processore Intel, sistema Windows 10 e display da 15,6 pollici per l'ottimo laptopoggi disponibile su Amazon in offerta ...Va in offerta il TECLAST F15S, un PC portatile di fascia bassa con buone prestazioni e un ampio display, lo sconto di oggi è di 70€.Tra i notebook in offerta speciale oggi su Amazon Italia, vale la pena segnalare il TECLAST F15S disponibile in sconto lampo solo fino a mezzanotte ...