Ritorno a scuola, Fedriga: “Per avere tutti in presenza bisogna arrivare all’80% di riempimento dei mezzi pubblici” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Portare il 100% dei ragazzi a scuola, obiettivo che tutti vogliamo sia ben chiaro, comporta un riempimento dell'80% dei mezzi pubblici. Non esistono alternative". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a Morning News, su Canale 5. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 4 agosto 2021) Portare il 100% dei ragazzi a, obiettivo chevogliamo sia ben chiaro, comporta undell'80% dei. Non esistono alternative". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimilianoa Morning News, su Canale 5. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Green Pass per spostamenti, scuola e lavoro: verso il CdM Green Pass a scuola Le misure di contenimento sui mezzi pubblici e dei pendolari è strettamente legato a quello del ritorno a scuola, dove il tema più delicato resta però la questione obbligo per gli ...

Rientro a scuola, prima campanella a Bolzano, ultima in Calabria e Puglia: il calendario Sky Tg24 Scuola, dal green pass al rientro in classe: cosa deciderà il governo in settimana Per la scuola avanza l'ipotesi di introdurre l'obbligo del green pass per gli insegnanti, per il vaccino invece si parlerebbe di raccomandazione. Il governo verso l'ufficialità del Piano scuola.

Tutto pronto per il Green pass: occhio a queste regole Dal 6 agosto il Green pass diventerà obbligatorio al ristorante e in palestra. Sembra ormai certo che il premier Draghi sceglierà la sicurezza anche per gli studenti, in vista del rientro sui banchi d ...

