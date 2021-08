Risparmiare Batteria su iPhone e far durare la carica al massimo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Anche se è sempre conveniente aggiornare l'iPhone all'ultima versione del sistema iOS, questi aggiornamenti possono portare dei problemi non presenti nella precedente versione, tra cui alcuni molto fastidiosi legati alla durata della Batteria. Qualsiasi iPhone abbiamo la durata della Batteria può essere più o meno lunga a seconda di come sono impostate alcune opzioni del sistema operativo, così da ridurre al minimo l'impatto degli aggiornamenti sull'autonomia del telefono Apple. Facendo riferimento alla versione più recente oggi disponibile, vediamo qui quali sono le opzioni da configurare per Risparmiare ... Leggi su navigaweb (Di mercoledì 4 agosto 2021) Anche se è sempre conveniente aggiornare l'all'ultima versione del sistema iOS, questi aggiornamenti possono portare dei problemi non presenti nella precedente versione, tra cui alcuni molto fastidiosi legati alla durata della. Qualsiasiabbiamo la durata dellapuò essere più o meno lunga a seconda di come sono impostate alcune opzioni del sistema operativo, così da ridurre al minimo l'impatto degli aggiornamenti sull'autonomia del telefono Apple. Facendo riferimento alla versione più recente oggi disponibile, vediamo qui quali sono le opzioni da configurare per...

pomhey : Risparmiare Batteria su iPhone e far durare la carica al massimo - androidworldit : A quanto pare il tema scuro è davvero utile in tal senso. Voi lo usate su quante più app possibili?… - PlanetR7_ : La Dark Mode quanta batteria fa risparmiare veramente? Uno studio lo rivela - Asgard_Hydra : La Dark Mode quanta batteria fa risparmiare veramente? Uno studio lo rivela - samvgrlh : 21 febbraio. Ero a Barcellona al circuito a guardare i test di f1 e festeggiare il mio compleanno. Non usavo molto… -