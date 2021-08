Riforma Giustizia, l’ok della Camera: come cambiano i processi (Di mercoledì 4 agosto 2021) È arrivata nella serata del 3 agosto l’approvazione alla Camera della Riforma della Giustizia. La votazione finale è arrivata dopo aver votato la fiducia due volte in precedenza, una per ogni articolo del ddl. L’articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo mentre il secondo articolo ha introdotto una serie di novità che andranno a cambiare lo svolgimento dei processi. Gli emendamenti approvati dal Governo prima e votati in Parlamento andranno a modificare il ddl Bonafede che aveva spianato la strada alla Riforma della Giustizia, per ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 4 agosto 2021) È arrivata nella serata del 3 agosto l’approvazione alla. La votazione finale è arrivata dopo aver votato la fiducia due volte in precedenza, una per ogni articolo del ddl. L’articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo mentre il secondo articolo ha introdotto una serie di novità che andranno a cambiare lo svolgimento dei. Gli emendamenti approvati dal Governo prima e votati in Parlamento andranno a modificare il ddl Bonafede che aveva spianato la strada alla, per ...

