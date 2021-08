Riforma Cartabia: via libera della Camera, il testo passa al Senato (Di mercoledì 4 agosto 2021) Riforma Cartabia: ottenuto il via libera della Camera per la Riforma del processo penale con 396 sì, 57 no e 3 astenuti. Il testo passerà al Senato. Riforma Cartabia: sì della Camera, passa al Senato Sì alla Riforma Cartabia: gli assenti sono stati 16. Per la Lega i non partecipanti al voto sono 23, per Forza Italia 26. E’ quanto risulta dai tabulati delle votazioni. Nella Lega si spiega che in 13 sono malati o in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021): ottenuto il viaper ladel processo penale con 396 sì, 57 no e 3 astenuti. Ilpasserà al: sìalSì alla: gli assenti sono stati 16. Per la Lega i non partecipanti al voto sono 23, per Forza Italia 26. E’ quanto risulta dai tabulati delle votazioni. Nella Lega si spiega che in 13 sono malati o in ...

