Rifiuti, progetto Polieco-Coldiretti su materiali agricoltura (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un censimento dei Rifiuti prodotti dalle attività di coltivazione in modo da poter organizzare ed ottimizzare la gestione della raccolta e del trattamento, attraverso una filiera virtuosa in grado di trasformare quello che oggi viene vissuto come problema per alcuni territori in concreta opportunità di economia circolare. È quanto prevede il progetto, al via da oggi, promosso dal Consorzio nazionale dei Rifiuti dei beni in polietilene Polieco e della Coldiretti Caserta. In particolare il censimento punta ad effettuare una stima delle quantità dei teli da copertura, dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un censimento deiprodotti dalle attività di coltivazione in modo da poter organizzare ed ottimizzare la gestione della raccolta e del trattamento, attraverso una filiera virtuosa in grado di trasformare quello che oggi viene vissuto come problema per alcuni territori in concreta opportunità di economia circolare. È quanto prevede il, al via da oggi, promosso dal Consorzio nazionale deidei beni in polietilenee dellaCaserta. In particolare il censimento punta ad effettuare una stima delle quantità dei teli da copertura, dei ...

Advertising

PSR_Veneto : Dalla Spagna un nuovo sistema di gestione dei rifiuti organici in agricoltura è il vincitore della categoria “Futur… - AppiaPolis : New post (RICICLO RIFIUTI AGRICOLI, CONSORZIO POLIECO E COLDIRETTI SPERIMENTANO UN PROGETTO DI ECONOMIA CIRCOLARE:… - immediatonet : Rifiuti, nuovo progetto di finanza per la discarica Cafiero. “Precedente finì con scatola sospetta di biscotti” - Strill_it : Nuovo Dirigente per l’Unità di Progetto Speciale “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti” della Città Metropolita… - Etrurianews : Tedesco ha omesso l’integrazione di documenti richiesta mentre Grando ha sbagliato completamente progetto. Così i d… -