Raffaella Carrà, la decisione della Rai fa impazzire i fan: è ufficiale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ad un mese dalla morte di Raffaella Carrà, la Rai ha preso una decisione importante che ha fatto gioire i fan della compianta artista Domani sarà un mese dalla morte che ha sconvolto l’Italia ed il mondo intero. Raffaella Carrà è scomparsa il 5 luglio e da allora la Rai non ha smesso di mandare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ad un mese dalla morte di, la Rai ha preso unaimportante che ha fatto gioire i fancompianta artista Domani sarà un mese dalla morte che ha sconvolto l’Italia ed il mondo intero.è scomparsa il 5 luglio e da allora la Rai non ha smesso di mandare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Raiofficialnews : Duetti fantastici e preziose interviste nella puntata di @_Techetechete dedicata a #RaffaellaCarrà, a un mese dalla… - RaiCultura : Mina, Raffaella Carrà e Monica Vitta in un omaggio buffo al café chantant nella trasmissione del 1974 'Milleluci'.… - _Techetechete : Di Gino Landi la regia di “Ma che sera”: il programma del 1978 in cui Raffaella Carrà per la prima volta a colori c… - WestRaymond3 : RT @Raiofficialnews: Duetti fantastici e preziose interviste nella puntata di @_Techetechete dedicata a #RaffaellaCarrà, a un mese dalla su… - alex24111966 : RT @Raiofficialnews: Duetti fantastici e preziose interviste nella puntata di @_Techetechete dedicata a #RaffaellaCarrà, a un mese dalla su… -