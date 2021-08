Nuoto di fondo | Rachele Bruni in lacrime | “Provo rabbia | non mi aspettavo questa posizione”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Un 14° posto: è stato questo l’esito della 10 km didinelle acque libere della baia di Tokyo, sede delle gare olimpiche per. L’azzurra, argento a Cinque Cerchi a Rio 2016 sudistanza, non è riuscita a confermarsi sul podio al termine di una gara nella quale non è ha tenuto il ritmo per via di una condizione fisica inaspettatamente non così eccellente. “Ho sofferto subito, ho cercato di restare nel primo gruppo, ma quando hanno fatto lo strappo finale non ce l’ho fatta. Non era atteso questo risultato,, mi dispiace veramente ...