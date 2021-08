Marcell Jacobs, i guadagni dopo l’impresa di Tokyo: cifre enormi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Marcell Jacobs, eroe nazionale con la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokio 2020, presto incrementerà i suoi guadagni con nuove entrate. I dettagli L’eroe delle Olimpiadi di Tokio 2020 Marcell Jacobs ha fatto emozionare con la sua impresa a Tokio 2020 milioni di tifosi italiani. Che sono rimasti estasiati nella finale dei 100 metri che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 4 agosto 2021), eroe nazionale con la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokio 2020, presto incrementerà i suoicon nuove entrate. I dettagli L’eroe delle Olimpiadi di Tokio 2020ha fatto emozionare con la sua impresa a Tokio 2020 milioni di tifosi italiani. Che sono rimasti estasiati nella finale dei 100 metri che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ItaliaTeam_it : Non è stato solo un sogno, è tutto vero?? ?? Non smetteremo mai di rivedere l’impresa di Marcell Jacobs. ???… - matteosalvinimi : Il Washington Post ed il Times lanciano sospetti di doping nei confronti del nostro campione Marcell Jacobs. Squall… - Eurosport_IT : Marcell Jacobs ritorna in pista! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Jacobs | #Athletics - RiccardoNasuti : RT @Eurosport_IT: Dimmi 'Marcell Jacobs è ORO olimpico' in tutte le lingue che sai... ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam ht… - SalvatoreIodic : RT @LuigiGiliberti2: Marcell Jacobs un ragazzo d'oro. #100m #Bolt #Italiano -