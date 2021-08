Libano: Aoun a comunità internazionale, non abbandonateci (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il presidente della repubblica libanese Michel Aoun ha ringraziato oggi la comunità internazionale per gli aiuti finanziari promessi durante la nuova conferenza internazionale dei donatori, ma ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il presidente della repubblica libanese Michelha ringraziato oggi laper gli aiuti finanziari promessi durante la nuova conferenzadei donatori, ma ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Libano Aoun Libano: Aoun a comunità internazionale, non abbandonateci "Il Libano conta su di te, non deludetelo!", ha concluso Aoun nel suo discorso. (ANSAMed).

Esplosione porto di Beirut: giorno di lutto nazionale in memoria delle vittime La cerimonia è organizzata dal gruppo di sacerdoti 'Chiesa per il Libano', che da un anno lavora a ... Da parte sua, il capo dello Stato Michel Aoun, che si trova nella stessa situazione di Diab, ha ...

Libano: Aoun a comunità internazionale, non abbandonateci - Medio Oriente ANSA Nuova Europa Libano un anno dopo: il dramma di uno Stato che non c’è Niente bacchetta magica per il Libano. Questo lo ha messo subito in chiaro il nuovo primo ministro designato, Najib Mikati, quando il 26 luglio ha ricevuto l’incarico di formare un esecutivo dal ...

Libano: Aoun a comunità internazionale, non abbandonateci Il presidente della repubblica libanese Michel Aoun ha ringraziato oggi la comunità internazionale per gli aiuti finanziari promessi durante la nuova conferenza internazionale dei donatori, ma ha anch ...

