L’EuroDrone e la partita per i motori Il punto di Michele Nones

(Di mercoledì 4 agosto 2021) All’inizio del prossimo autunno verrà scelto il motore dell’European Male Rpas, il velivolo a pilotaggio remoto a media altitudine e lunga autonomia che i quattro principali Paesi europei stanno sviluppando e che alla fine di questo decennio consentirà loro di svolgere missioni di intelligence, sorveglianza, acquisizione obiettivi e ricognizione con un sistema europeo. Il programma rientra fra quelli Pesco, la cooperazione strutturata per la difesa europea, e ha ricevuto anche un cofinanziamento dell’Unione ruropea nell’ambito dell’Edidp, il programma pilota per aumentare le capacità tecnologiche dell’industria europea della difesa in vista dell’Eed, il nuovo fondo europeo per la difesa. ...