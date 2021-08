Kikò Nalli sbugiarda la ex e sbotta | “Non sono più innamorato di Tina!”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Botta e risposta al vetriolo tra la professoressa del Grande Fratello Ambra Lombardo e il suo ex, hair stylist e soprattutto ex marito di Tina Cipollari, la vamp e opinionista di fiducia di Maria De Filippi a Uomini e Donne. All’affermazione fatta dalla Lombardo in un’intervista, secondo cuiin fondo sarebbe ancoradi Tina, il parrucchiere di Sabaudia ha replicato a stretto giro, smentendo malamente Ambra e approfittando dell’occasione per annunciare di avere una nuova compagna. Ma cosa ha detto esattamente la Lombardo per far sì cherispondesse subito, piccato? Uomini e ...