Johnny Depp vince un’udienza in tribunale contro l’ex moglie Amber Heard: “Da parte di lei una calcolata e manipolativa bugia” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Uno a uno e palla al centro. Johnny Depp ha messo a segno un colpo in tribunale a New York contro l’ex moglie Amber Heard nell’ambito dello sterminato processo per il loro divorzio. Questa volta nel mirino c’è una donazione che l’attrice aveva promesso e di cui non c’è traccia. Ma andiamo con ordine: come scrive l’Independent, Amber Heard aveva promesso che avrebbe donato all’American Civil Liberties Union, un’associazione che si occupa dei diritti civili, e al Children’s Hospital di Los Angeles la metà dei soldi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Uno a uno e palla al centro.ha messo a segno un colpo ina New Yorknell’ambito dello sterminato processo per il loro divorzio. Questa volta nel mirino c’è una donazione che l’attrice aveva promesso e di cui non c’è traccia. Ma andiamo con ordine: come scrive l’Independent,aveva promesso che avrebbe donato all’American Civil Liberties Union, un’associazione che si occupa dei diritti civili, e al Children’s Hospital di Los Angeles la metà dei soldi che ...

