Jennifer Aniston elogia Jennifer Lopez: “È lei la Regina del Red Carpet” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Jennifer Aniston elogia Jennifer Lopez incoronandola, a 52 anni, Regina del red Carpet. L’attrice, intervistata da InStyle, ha commentato la bravura della popstar, definendola come una “grande performer”. “Voglio sapere cosa le dà quell’aspetto Lei è davvero padrona del tappeto rosso”. “È fantastico. È quasi bloccata ad arrabbiarsi con qualcuno, ma è così bella – ha aggiunto la Aniston -. La guardi ed è tipo, ‘Non posso credere di essere qui.’ Ma non credo che ci stia provando; è caduta dal letto in quel modo. È ... Leggi su dilei (Di mercoledì 4 agosto 2021)incoronandola, a 52 anni,del red. L’attrice, intervistata da InStyle, ha commentato la bravura della popstar, definendola come una “grande performer”. “Voglio sapere cosa le dà quell’aspetto Lei è davvero padrona del tappeto rosso”. “È fantastico. È quasi bloccata ad arrabbiarsi con qualcuno, ma è così bella – ha aggiunto la-. La guardi ed è tipo, ‘Non posso credere di essere qui.’ Ma non credo che ci stia provando; è caduta dal letto in quel modo. È ...

Advertising

ftdtxreb : io voglio vedere un'interazione tra Harry Styles e Jennifer Aniston - pastaIpesto : jennifer aniston in sto film bellissima io ho finito le parole per dire quanto sono innamorata di lei - overtheonlytrut : RT @wewereonabraek: parliamoci chiaro, se non la supera jennifer aniston questa reunion di friends perché dovremmo superarla noi https://t.… - pastaIpesto : cominciato rumor has it ovviamente per jennifer aniston con i capelli lunghi e io già innamorata del suo personaggi… - vogue_italia : 'We were so not on a BREAK!'. T-shirt, felpe e cappellini con le frasi cult di Friends (e per una buona causa ??) -