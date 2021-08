Insigne-De Laurentiis faccia a faccia: il patron si lamenterà col giocatore? Un dettaglio non è piaciuto al capitano (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis si incontrano durante il ritiro di Castel di Sangro. Finalmente dopo tanti appuntamenti rimandati, sembra arrivato il momento di confrontarsi. Presidente e capitano del Napoli si dovevano vedere dopo la fine del campionato per parlare del rinnovo di contratto. Napoli-Verona, partita su cui Corbo lancia una grossa ombra, ha cambiato le carte in tavolo. Il confronto non c’è stato né durante l’Europeo e nemmeno alla fine dello stesso. Insigne e De Laurentiis si sono totalmente ignorati per tutto questo tempo. Ora sarà difficilissimo farlo anche durante il ritiro di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lorenzoe Aurelio Desi incontrano durante il ritiro di Castel di Sangro. Finalmente dopo tanti appuntamenti rimandati, sembra arrivato il momento di confrontarsi. Presidente edel Napoli si dovevano vedere dopo la fine del campionato per parlare del rinnovo di contratto. Napoli-Verona, partita su cui Corbo lancia una grossa ombra, ha cambiato le carte in tavolo. Il confronto non c’è stato né durante l’Europeo e nemmeno alla fine dello stesso.e Desi sono totalmente ignorati per tutto questo tempo. Ora sarà difficilissimo farlo anche durante il ritiro di ...

