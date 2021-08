In aumento i nuovi positivi. Oggi in FVG sono 133 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.323 tamponi molecolari sono stati rilevati 120 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,78%. sono inoltre 1.265 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 13 casi (1,03%). Dall’analisi dei dati a disposizione emerge che il 51% dei nuovi contagi riguarda persone al sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; quattro persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 21 pers. Lo comunica il vicegovernatore con ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 4 agosto 2021)in Friuli Venezia Giulia su 4.323 tamponi molecolaristati rilevati 120contagi con una percentuale dità del 2,78%.inoltre 1.265 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 13 casi (1,03%). Dall’analisi dei dati a disposizione emerge che il 51% deicontagi riguarda persone al sotto dei 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; quattro personericoverate in terapia intensiva, mentre in altri repartiin cura 21 pers. Lo comunica il vicegovernatore con ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Gimbe: ricoveri in aumento. Cala il ritmo dei nuovi contagi - Sestopoterecom : Covid, in Romagna aumento nuovi casi, ma senza occupazione dei posti letto - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus in Calabria, in aumento i nuovi casi) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime… - 539th : @Francesco_Rizz_ @vi__enne È davvero uno sforzo straordinario, passando con aumento sei ricoverati pari al 38% (da… - LaCnews24 : Emergenza pandemiaCovid, Gimbe: in Calabria nuovi casi in aumento del 32%. Vaccinata piu' della meta' della popolaz… -