I Måneskin lanciano la versione inedita di 'I wanna be your slave' in collaborazione con Iggy Pop. Scopri quando uscirà (Di mercoledì 4 agosto 2021) Arriva l'ufficialità. I Måneskin e Iggy Pop collaboreranno insieme. Dopo che i follower dei vincitori dell'Eurovision si erano scatenati sulla pagina Instagram dei Måneskin dopo l'ultimo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Arriva l'ufficialità. I Måneskin ePop collaboreranno insieme. Dopo che i follower dei vincitori dell'Eurovision si erano scatenati sulla pagina Instagram dei Måneskin dopo l'ultimo ...

Advertising

borghi_claudio : Cosa sarebbe successo se un paese non avesse mai fatto un lockdown? Se non avesse messo le mascherine? Se avesse te… - Federciclismo : C A M P I O N I !!! I N S E G U I M E N T O A Z Z U R R O sul tetto del mondo record e medaglia olimpica ?????????… - enpaonlus : “Non soffre più”: è morto Angelo, il cane simbolo degli incendi in Sardegna - sramnir : @sono_stressata tonno buongiorno pure io mo m’agg scetat - franzulli77 : RT @OrtigiaP: La #FDA USA ha pubblicato accidentalmente una slide di una presentazione, che mostra i potenziali effetti collaterali di dive… -